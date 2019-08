Campeonato Estadual de Muaythai acontece neste sábado

O Campeonato Estadual de Muaythai Tradicional ocorrerá neste sábado (3), em São Gabriel do Oeste, interior do Mato Grosso do Sul. O evento será realizado no Ginásio Municipal João Roberto Rossoni, na Rua Goiás 985, centro, com abertura oficial as 14h, com presença de autoridades locais.

As disputas dos cinturões iniciarão as 19h, nas categorias 54 e 60 kg feminino e 67 e 75 kg adulto masculino. O Campeonato será em forma de GP, onde o vencedor se classifica para a disputa no Campeonato Brasileiro, que será realizado em setembro em Cachoeira de Itapemirim (ES), valendo bolsa de 1 mil reais.

O evento também terá categoria infantil 12 e 13 anos, cadete 14 e 15 anos, Junior 16 e 17 anos e o adulto, 18 a 36 anos.

Segundo Pedro Lopes, vice-presidente da Federação, várias cidades do estado estarão presentes, representando suas respectivas academias, entre eles: Rio Verde de Mato Grosso, Costa Rica, Chapadão do Sul, Selvíria, Campo Grande, Bataguassu, Ponta Porã, Anaurilândia, Corumbá, Dourados, Aquidauana, Caarapó, Três Lagoas, e São Gabriel do Oeste. Também participarão do evento representantes de Cuiabá (MT).

Premiações

Serão premiados os atletas com medalhas de ouro, prata e bronze e as melhores equipes com troféus de primeiro, segundo e terceiro colocado, além dos cinturões para os campeões dos GP profissional. A entrada do evento será aberta ao público.

