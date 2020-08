Campo Grande: Para cada 5 habitantes há uma árvore, diz IBGE

Com 153.122 árvores plantadas nas vias urbanas, Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas no Brasil. Segundo último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), com a população estimada em 774.202 pessoas, é possível calcular que para cada 5 habitantes há uma árvore plantada.

Os dados apontam o hábito do campo-grandense, assim como perfil sustentável e o cuidado com a natureza. “Desde as centenárias da Afonso Pena, até as áreas de conservação em pleno perímetro urbano que embelezam nossa paisagem, encontramos a identidade da nossa cidade morena privilegiada com o verde, bem cuidada e que proporciona bem-estar e saúde a todos”, ressalta o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel.

No setor do Aero Rancho é encontrado o maior número de árvores (5.024), seguido dos setores Moreninha, Centro-Oeste, Universitário e Nova Lima. Porém, quando considerada a área em Km2, o Núcleo Industrial é o maior setor da área urbana de Campo Grande, com 24,26 Km2, segundo o Plano.

De acordo com a diretora regional da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), Eliane Guaraldo, além de plantar é importante manter a arborização para garantir os seus serviços. “Campo Grande ocupa um lugar de destaque entre as cidades mais arborizadas do país, uma cidade nova, planejada e onde existe um cuidado por parte do poder público, em manter a presença das árvores”, alegou.

Deixe seu Comentário

Leia Também