Campo Grande recebe caravana com linha de crédito para pequenos empreendedores

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), promove mais uma edição da Caravana da Sudeco, desta vez em Campo Grande. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de junho, das 9h às 17h, na sede do Sebrae-MS, na Avenida Mato Grosso, 1661.

O evento contará com o lançamento oficial da nova linha de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO/Sudeco), voltada especialmente para a agricultura familiar e empreendedores rurais.

Com entrada gratuita e aberta ao público, a Caravana tem como objetivo democratizar o acesso a linhas de crédito e fomentar o desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste.

Durante o evento, os participantes poderão tirar dúvidas e receber orientação especializada sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), além de informações sobre convênios e outras oportunidades de fomento.

A nova linha de crédito lançada nesta edição, o MPO/Sudeco, oferece condições especiais para aquisição de equipamentos, capital de giro, investimentos em plantio e colheita, reformas em instalações ou expansão de plantel.

A proposta é promover a inclusão financeira de pequenos produtores e empreendedores que, muitas vezes, não conseguem acessar crédito nos moldes tradicionais.

Além da Sudeco, a Caravana conta com a participação de diversos parceiros institucionais, como o Governo Federal, Sebrae, Banco do Brasil, Governo de Mato Grosso do Sul, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), além das cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Cresol.

A próxima parada da Caravana será em Três Lagoas, no dia 5 de junho, na sede do Sebrae, com atendimento das 9h às 18h.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por aqui.

