Campo Grande receberá R$ 5,6 milhões do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (24) a Portaria GM/MS nº 3.113, de 22 de janeiro de 2024, que define os valores a serem repassados referentes à parcela do mês de janeiro.

Essa determinação está prevista no Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, relacionada ao repasse da assistência financeira complementar para o ano de 2024.

Segundo a portaria, Campo Grande deve receber do governo federal o montante de R$ 5.665.086,95 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Os valores especificados no Anexo desta Portaria foram calculados com base nos critérios estabelecidos no art. 1120-C da Portaria de Consolidação mencionada.

