Campo Grande registra menor taxa de gravidez na adolescência em uma década

Campo Grande alcançou, em 2025, a menor taxa de gravidez na adolescência dos últimos dez anos. Até outubro, 9,58% dos nascidos vivos eram de mães adolescentes, índice inferior às médias estadual e nacional. O resultado reflete investimentos no pré-natal, na qualificação da Atenção Primária à Saúde e na ampliação do acesso a métodos contraceptivos.

O desempenho ganha relevância durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência (1º a 8 de fevereiro), instituída pela Lei nº 13.798/2019, voltada à disseminação de informações preventivas e educativas.

Desde julho de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde integra o PlanificaSUS, iniciativa que recebe apoio técnico do Hospital Israelita Albert Einstein para aprimorar processos na rede municipal. O modelo atua na rotina das equipes de saúde da família e dos ambulatórios especializados, com foco na organização de fluxos, no acompanhamento das gestantes e na integração entre a Atenção Primária e os serviços especializados.

Entre janeiro e outubro de 2025, o município registrou 10.055 nascidos vivos, dos quais 959 foram de mães adolescentes. Em 2024, a taxa no mesmo período foi de 10,42%. Em 2015, o índice havia alcançado 16,03%, confirmando a tendência histórica de queda.

Outro avanço foi a ampliação do acesso a métodos contraceptivos de longa duração. Em 2025, foram realizadas 457 inserções de implante subdérmico, crescimento de 657,5% em relação ao ano anterior. Entre adolescentes de 10 a 19 anos, houve 192 procedimentos, aumento de 2.300% frente a 2024.

A expansão está relacionada à descentralização da oferta nas unidades de saúde, à capacitação de médicos e enfermeiros e à incorporação do implante subdérmico como prática rotineira na Atenção Primária. A rede municipal mantém ainda a oferta de DIU de cobre e hormonal, preservativos, pílulas, injeções, laqueadura e vasectomia, com atendimento orientado às necessidades individuais e familiares.

