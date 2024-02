Capital sedia 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Inteligentes

Campo Grande vai sediar pela segunda vez o Congresso Estadual de Cidades Digitais e Inteligentes nos dias 21 e 22 de marçopor meio de uma parceria entre a Rede Cidade Digital (RCD) e a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC).

Conforme o diretor da RCD, José Marinho, o Congresso que é o principal encontro estadual de tecnologia para Prefeituras, contempla soluções práticas, casos de sucesso nas Prefeituras e políticas públicas que possam contribuir com o planejamento municipal voltado para o setor nas administrações. “O momento exige, cada vez, o uso estratégico da tecnologia em todos os setores, que impacte em uma melhor oferta dos serviços públicos e na qualidade de vida do cidadão. A proposta do Congresso é facilitar o acesso das Prefeituras a informações e a diversas soluções inovadoras implantadas nas cidades”, afirma Marinho. Para o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (AGETEC), Paulo Fernando Cardoso, a importância do Congresso está no compartilhamento de informações e de soluções que as administrações municipais estão utilizando na área de tecnologia da informação e comunicação. “Campo Grande tem bons exemplos e trabalha também indo em busca de boas soluções em outros locais para aplicá-las dentro da Prefeitura, tudo focando numa melhor prestação do serviço ao cidadão e ao servidor público”, ressalta o diretor-presidente da Agetec.

A primeira edição do Congresso aconteceu em agosto de 2022 e reuniu mais de 50 municípios. O 2.º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes tem o apoio da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL). No evento, que será realizado no CREA-MS, os gestores terão acesso às soluções da iFractal, IGTECH, Sistema Traz Valor, Binär Tech, Portal de Compras Públicas e Gênesis.

Prefeitos Inovadores

Durante o Congresso, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2024. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para servidores públicos, universidades, entidades e vereadores e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd . Evento será realizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS). Informações pelo WhatsApp (41)3015-6812.

