Campo Grande sedia Assembleia com foco em emprego e qualificação profissional

Campo Grande recebe nos dias 25 e 26 de setembro a 146ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho (Fonset), reunindo representantes de todo o País para debater políticas públicas voltadas à geração de emprego, qualificação profissional e fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O encontro será realizado no Hotel Flat Afonso Pena. O evento contará com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, do presidente do Fonset, Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Ceará, além de diversos secretários estaduais, representantes do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e de entidades como Sest/Senat e Senac.

A abertura da Assembleia terá homenagens aos ex-presidentes do Fonset, Esacheu Nascimento e Eloísa Berro, seguidas de debates sobre cooperação internacional com a OIT e parcerias com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para o programa “Acredita no Primeiro Passo”.

Outro destaque será a preparação para as comemorações dos 50 anos do Sine, que ao longo de sua trajetória já encaminhou milhões de brasileiros ao mercado formal.

Na sexta-feira (26), a programação prevê a participação do Secretário Nacional de Relações do Trabalho, Marcos Perioto, representando o ministro Luiz Marinho, e apresentações de iniciativas inovadoras de Mato Grosso do Sul, como o Voucher Transportador (Sest/Senat), o Voucher Desenvolvedor (Senac) e a Plataforma MS Qualifica Digital.

De acordo com levantamento da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho (Sequalit/MS), mais de 450 mil vagas de qualificação foram oferecidas pelo Governo do Estado em parceria com o Sistema S e a Funtrab entre 2023 e 2025, em diferentes segmentos.

O evento será encerrado com um debate sobre os desafios do pleno emprego em Mato Grosso do Sul, coordenado pelo secretário executivo da Sequalit, Esaú Aguiar.

