Campo Grande será sede para congresso nacional de encontro de Academias de Letras

Campo Grande se tornará a Capital da literatura entre os dias 19 e 20 deste mês com a realização do Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras 2023, que está sendo organizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

O Congresso contará com a participação de cerca de 20 Academias Federativas e com a participação da Academia Brasileira de Letras (ABL), com a abertura ocorrendo no Bioparque Pantanal, às 9h.

Após a abertura, todas as demais atividades ocorrem na sede da ASL, localizada na rua 14 de julho, número 4653, nos Altos do São Francisco

Henrique de Medeiros, presidente da ASL, afirma que “a realização de um encontro para maior integração nacional das Academias Estaduais de Letras é muito importante para a cultura do país e vem sendo aguardada pelos acadêmicos há um certo tempo”, e ocorre na Capital por conta da sensibilidade do governo de Mato Grosso do Sul na área.

O secretário estadual Marcelo Miranda, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), explica que “a valorização da literatura como fonte do desenvolvimento cultural da população é algo que proporciona a Mato Grosso do Sul caminhos para o fortalecimento do pensamento crítico da população e os benefícios que isso proporciona ao processo de cidadania plena”.

Já confirmaram presença no evento cerca de vinte Estados e o Distrito Federal, além de imortais da Academia Brasileira de Letras.

Haverá mesas-redondas, abertas ao público, que discutirão literatura, além de reuniões e trabalhos internos entre as Academias.

