Campo Grande sobe duas posições no ranking do saneamento de 2023

O Instituto Trata Brasil divulgou o Ranking Nacional de Saneamento de 2023, onde Campo Grande agora ocupa o 26ª lugar no resultado das ações em saneamento realizadas pela concessionária de água e esgoto Águas Guariroba, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021.

Entre os principais investimentos realizados pela concessionária que fez Campo Grande subir no ranking pelo segundo ano consecutivo, estão a ampliação da rede de coleta de esgoto, a ampliação e revitalização da rede de abastecimento de água e melhorias que trazem tecnologia para aprimorar o monitoramento, a regularidade e a qualidade do abastecimento de água na Capital. Além disso, a concessionária tem um sólido programa de redução de perdas de água, investimento que coloca a cidade como uma das capitais do Brasil com o menor índice de perdas: 19,74%, enquanto a média nacional é de 36,51%.

De acordo com o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a empresa tem trabalhado para melhorar os serviços de saneamento básico. "Avançamos duas posições no ranking e isso significa que estamos conseguindo levar saneamento e principalmente, saúde para a população de Campo Grande. O saneamento básico é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirma Themis.

Este ano, a Águas Guariroba colocou em ação um cronograma de obras de implantação de rede de esgoto, que terá 150 km de rede de esgoto e beneficiará 16 mil famílias. Campo Grande possui a cobertura de água universalizada, com um índice acima de 98%, já a cobertura de esgoto ultrapassa os 80%, sendo uma das metas da concessionária atingir a universalização dos serviços de esgoto.

