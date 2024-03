Campo Grande tem o 2º melhor índice de saneamento entre as capitais brasileiras

Os dados do Ranking do Saneamento 2024, divulgados hoje (20), pelo Instituto Trata Brasil, mostram que Campo Grande ocupa a 2º posição no ranking das capitais do Brasil com melhores índices de saneamento básico.

“Os resultados demonstram o compromisso da Águas Guariroba em oferecer serviços de qualidade para a população e são frutos da experiência em saneamento, gestão participativa, eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade”, disse o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira

No ranking de capitais, a Cidade Morena está atrás somente de São Paulo. Na tabela dos 20 melhores municípios em saneamento, Campo Grande saiu da 26º colocação para a 17º.

No índice de perdas de água na distribuição, somente a capital sul-mato-grossense e Goiânia apresentaram dados menores que 25%, sendo 19,80% o registrado por Campo Grande.

O relatório considerou dados de 2022. Segundo o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, atualmente o abastecimento de água de Campo Grande chegou a 99,98%. A cobertura de esgoto está em 90%. E para esse ano, o objetivo é universalizar os serviços de saneamento.

Em 2023, foram implantados por mais de 230 quilômetros da cidade, uma rede de esgoto, com investimento na infraestrutura para produção de água, objetivando garantir a eficiência no fornecimento para a população. Resultando em 311 milhões de litros de água captados. Um recorde em 23 anos de operação.

Neste ano, serão implantados mais de 200 quilômetros de rede de esgoto em diferentes regiões da cidade, fazendo com que o saneamento chegue a comunidades indígenas e áreas de ocupação.

