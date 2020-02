Campo Grande terá escritório do Itamaraty, anuncia Marun

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República e atual conselheiro da Itaipu Binacional, Carlos Marun, anunciou nesta sexta-feira (21) que será instalado um escritório de Itamaraty, em Campo Grande.

Ainda não há detalhes de quando ele será instalado e onde será construído na capital. Marun disse que a informação foi confirmada pelo ministro das relações exteriores, em exercício, Otávio Brandelli, durante reunião do conselho administrativo da Itaipu, nesta manhã. "Um anúncio positivo, em função da Bioceânica, região de fronteira e pela importância do agronegócio”, comemorou o conselheiro.

A intenção de trazer o escritório foi dita pelo próprio ministro Ernesto Araujo durante o encerramento Vlll Reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico, em agosto de 2019, na capital. Na oportunidade ele falou da importância da unidade federal para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“A ideia é que um escritório pequeno, mas eficiente possa ser mais útil para saber quais são as prioridades do estado e o que o Governo Federal poderá fazer, sobretudo na relação internacional. Um estado onde a vida internacional é tão importante pela fronteira. O objetivo também é que o Itamarati faça parte do processo de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul no que pudermos colaborar”, afirmou na época.

Ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho

Marun ainda informou que no próximo doa 19 de março, em reunião que acontecerá em Campo Grande, será divulgada o nome da empresa vencedora da licitação para a elaboração do projeto executivo da segunda ponte em Mato Grosso do Sul que ligará o Brasil e Paraguai.

A ponte será construída sobre o Rio Paraguai entre as cidades de Carmelo Peralta (Paraguai) e Porto Murtinho (Brasil), por onde passará a Rota Bioceânica. "Em breve esse contato será assinado e os serviços começarão. Isso nos arremete a possibilidade da obra ser iniciada ainda no primeiro trimestre de 2021, que sinaliza a possibilidade de inaugurar a ponte até o final de 2023. Esse é o desejo do presidente Marito [Mario Abdo, do Paraguai]. Estive com ele e se mostrou muito entusiasmado com o avanço da ponte e perspectiva de desenvolvimento econômico”, concluiu Marun.

