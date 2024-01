Campo-grandense busca recursos para viajar ao Rio onde disputará Miss Teen Brasil

Descoberta após participar de um clipe, Heloa Galan Nantes de 16 anos, se prepara para uma competição com outras dezenas de garotas pelo Miss Brasil, rumo Miss Teen Global Beauty.

A campo-grandense se prepara para viajar ao Rio, onde acontece o evento, do dia 3 ao dia 9 de março, no entanto há poucos meses atrás, essa possibilidade nem existia. A família mora na zona rural de Campo Grande, na saída de Três Lagoas com saída de São Paulo, a mãe, Carla Arantes tem um restaurante no Minianel, em frente ao posto Caravagio e foi assim que a saga da Heloa começou.

O cantor Roni Moreno, ex-Aladin- da dupla Alan e Aladin, foi quem encontrou Heloá, o artista se apresentou no restaurante da família e chamou a jovem para participar de um clipe, a partir dai, a estudante recebeu um convite para participar do MS Fashion Week vestindo Malibu.

“Foi muito inusitado, eu nunca tinha desfilado, comprei o salto bem no dia, nem tinha salto”, conta Heloá que acabou desfilando para seis marcas durante o evento que ocorreu em outubro de 2023. Não demorou muito para a aspirante a Miss, ser chamada para desfilar para a Malibu no Paraguai.

Heloa. “O evento é muito caro e tem vários custos, precisamos fazer a reserva no hotel Hotel Laghetto Stilo Barra até dia 20 de janeiro e até 20 de fevereiro comprar as passagens aéreas”, contou a mãe, Carla Arantes.

Para ajudar a campo-grandense que irá representar Mato Grosso do Sul no concurso nacional, os interessados podem entrar em contato através do perfil @heloa_nantes ou pelo contato (67) 98185-5401.

Heloá e outra misses passarão por várias etapas como concurso de talentos e desfile até a escolha da Miss Teen.

