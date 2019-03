Campo-grandense pode ganhar título de melhor barbeiro do Brasil

O campo-grandense, Kelvis Jara, é finalista da terceira temporada do reality show, Barber Champion Brasil, que reúne profissionais de barbearia para concorrer o título de melhor barbeiro do país.

Há cinco anos no ramo e avaliado pelos clientes como um dos melhores de Campo Grande , Kelvis desbancou cerca de 10 mil barbeiros de todas as regiões do Brasil, nas seletivas que iniciaram no começo de 2018. Jara é o único competidor do Centro-Oeste e vai para a final com o barbeiro Douglas de Souza, de São Paulo.

Se vencer, o campo-grandense estará credenciado para competir a nível mundial. “É uma honra estar na final, é como se já tivesse vencido, pois enfrentei os melhores profissionais do país”, disse. Jara está sendo avaliado em júri composto por nomes consagrados do ramo de barbearia que são: Pacinos, Lele Flash Power e Cleyton Barber.

O vencedor vai levar pra casa o prêmio de R$ 15 mil mais kit dos patrocinadores, além de ser, durante um ano, o embaixador da marca Pacinos Signature Line, uma das mais conhecidas no mundo do ramo de barbearias.

A final do programa que vai ao ar pela Record News, será transmitida na próxima quarta-feira (6).

