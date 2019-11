Campo-grandense terá muitos "feriadões" em 2020; confira

Para quem gosta de feriado, o ano de 2020 chegará com 12 datas que caem durante a semana, sendo 4 delas com possibilidade de ser tornarem feriadão, já que caem na terça, quarta ou quinta-feira.

O servidor público terá a sorte da possibilidade de uma emenda a mais que os trabalhadores convencionais, já que o seu dia, 28 de outubro, cairá em uma quarta-feira.

Esses feriados serão uma incrível oportunidade para fazer um breve "bate-volta" pelas cidades próximas, como Bonito ou Rio Verde, até mesmo uma viagem mais longa, visitando Corumbá, ou estados vizinhos como São Paulo, Paraná, entre outros.

A equipe do JD1 reuniu todas as datas comemorativas que deixarão o campo-grandense mais "relaxado".

1º de janeiro – Confraternização Mundial

O ano já começa com feriadão, o Dia da Virada cai em uma quarta-feira, possivelmente, as pessoas serão dispensadas do trabalho no dia 27 ou 28 de dezembro, sexta-feira ou sábado, ou seja, 5 ou 6 dias de folga.

25 de fevereiro – Carnaval

Serão quatro dias e meio, se considerar que na Quarta-feira de Cinzas o retorno ao trabalho acontece depois do meio dia.

10 de abril – Páscoa/Sexta-feira Santa

O feriado cai numa sexta-feira, emendando, 3 dias de folga no total.

21 de abril – Tiradentes

O feriado cai em uma terça-feira e é possível que façam uma emenda de quatro dias de descanso.

1º de maio – Dia do Trabalhador

Os trabalhadores terão uma emende de três dias, já que o feriado cai em uma sexta-feira.

11 de junho – Corpus Christi

O feriado de cunho religioso vai cair em uma quinta-feira, deixando a possibilidade de emendarem. Caso aconteça, será ótimo para os apaixonados, já que no dia seguinte, 12 de junho, é Dia dos Namorados.

13 de junho – Dia de Santo Antônio

O dia do padroeiro de nossa cidade vai cair em um sábado.

26 de agosto – Aniversário de Campo Grande

O aniversário da nossa cidade esse ano desapontou, vai cair em uma quarta-feira, mas pelo menos é ponto facultativo.

7 de setembro – Independência do Brasil

O feriado vai cair numa segunda-feira, dando mais 3 dias aos brasileiros libertos da Coroa Portuguesa.

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida

O feriado, que também é comemorado o Dia das Crianças, vai cair em uma segunda-feira, deixando mais 3 dias de folga.

28 de outubro - Dia do servidor público

O dia do funcionário público vai cair em uma quarta-feira, o que dificulta uma possível emenda, mas é ponto facultativo no calendário.

2 de novembro – Finados

O feriado que nos faz relembrar e visitar os nossos entes queridos que já se foram, é a última oportunidade do ano, antes das festas de final de ano, já que vai cair em uma segunda-feira.

15 de novembro – Proclamação da República

O feriado, infelizmente, vai cair em um domingo.

25 de dezembro – Sexta-feira (Natal)

Para fechar o ano com chave de ouro, o Natal vai cair em uma sexta-feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também