Câncer se agrava e médicos desenganam locutor de rodeios, Asa Branca

O locutor de rodeios Waldemar Ruy dos Santos, conhecido como, Asa Branca, 57 anos, que está internado no Instituto do Câncer em São Paulo, desde o dia 12 de setembro, devido a um câncer agressivo na garganta, está desenganado pelos médicos. Segundo sua esposa, “não há mais o que fazer a não ser estar do lado dele o tempo todo e rezar”.

De acordo com a esposa de Asa, Sandra Santos, a condição de saúde dele continua complicada devido ao agravamento do câncer na garganta. “Ele está bastante debilitado e isso impossibilitou a realização de vários exames que estavam previstos”, declarou.

Os médicos indicaram que seria melhor que Asa Branca fosse para casa, pois caso contrário ele corria o risco de contrair mais uma doença. Ela explicou que o câncer se espalhou pelo rosto e ele está sofrendo muito. “Infelizmente, pouco antes de receber alta, ele contraiu pneumonia”, acrescentou.

Asa Branca estava morando em Massachusetts e recentemente havia retornado para o Brasil. Os médicos do Instituto do Câncer tinham planos para realizar uma cirurgia e retirar duas válvulas implantadas na cabeça após uma hidrocefalia e criptococose, chamada doença do pombo, a qual ele contraiu em 2014.

Este procedimento, de acordo com os médicos, era necessário para que Asa Branca fosse submetido a uma gastrostomia, técnica de fixação de uma sonda alimentar na altura do estômago. Além disso, ele seria submetido a sessões de quimioterapia, o que poderia ser extremamente agressivo considerando o seu estado de saúde.

Mas não foi possível realizar nenhum destes procedimentos e segundo Sandra "todos estão cientes da gravidade do caso dele”. Segundo ela, “não há mais o que fazer a não ser estar do lado dele o tempo todo e rezar”.

Ela disse que os médicos não deram mais esperanças

