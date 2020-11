Candidata a vereadora é presa por trocar votos por sexo

Sarah Chaves com informações do Sete Lagoas

Uma candidata a vereadora da cidade de Presidente Dutra, no Maranhão, foi presa acusada de trocar votos de eleitores por sexo.

A investigação da Polícia Civil estava sendo feita ha cerca de um mês, após pessoas fazerem denúncias alegando terem sido assediadas por ela, conforme o site Sete Lagoas.com

De acordo com testemunhas, além de cometer o ato ilícito de obtenção de votos por meio de favores sexuais, a mulher ainda gravava as suas relações com os eleitores para que servissem como garantia de que os envolvidos realmente fossem votar nela.

Na delegacia, a mulher negou que tenha tido relação com essas pessoas em troca de votos ou qualquer outro tipo de troca.

A polícia estima, após conferir os vídeos salvos na galeria do celular da mulher, que possam ser mais de 250 pessoas envolvidas nesse "negócio", incluindo homens e mulheres.

