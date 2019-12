Candidato à vaga de agente penitenciário morre após teste físico

Sarah Chaves, com informações do G1

Um homem identificado como Fernando Souza dos Santos, 30 anos, morreu na segunda-feira (23), em Florianópolis, Santa Catarina. Ele passou mal enquanto realizava provas do Teste de Aptidão Física (TAF) para o concurso para agente penitenciário da Secretaria de Estado da Administração Prisional Socieducativa (SAP).

Conforme informou a SAP em nota, Santos sentiu um mal estar após realizar os exercícios. Uma equipe médica prontamente atendeu o candidato e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fernando chegou a ser encaminhado ao Imperial Hospital de Caridade, no Centro da capital, mas não resistiu. O Estado também afirmou que o candidato tinha apresentado para a Fepese, responsável pela realização do concurso, o seu atestado de saúde, autorizando sua participação no TAF.

Em nota, a SAP relatou que "lamenta profundamente o ocorrido e informa que a comissão do concurso já foi acionada e está acompanhando a situação".

O cargo de agente penitenciário teve 29.316 inscritos para 600 vagas. O concurso público é do Governo do Estado, sendo que todas as etapas são realizadas pela Fepese.

