Candidatos já podem verificar pedidos de isenção de taxa do concurso da Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (28), os resultados preliminares das solicitações de isenção da taxa de inscrição do concurso público para preencher cargos na Polícia Civil.

Os candidatos que tiveram a sua solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferidas poderão consultar o motivo do indeferimento, por meio do link Boletim de análise no endereço eletrônico www.avalia.org.br, pelo período de 10 dias a contar da data de publicação da lista.

Os recurso podem ser interpostos em até dois dias úteis, contados a partir da data de publicação até as 23h59min do dia 29 de julho.

Provas

A prova escrita objetiva terá duração de 5 horas, e será realizada na data provável de 14 de setembro de 2025, no período vespertino em Campo Grande, em data, horário e locais a serem divulgadas por meio de edital próprio que ficará disponível no portal da Avalia.Org e no Cartão de Informação do Candidato, que poderá ser emitido a partir de 8 de setembro de 2025.

