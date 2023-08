Candidatos PcDs são convocados para tirarem habilitação pelo CNH MS Social

Foram convocados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para dar início ao processo da primeira habilitação, 30 candidatos PcDs (Pessoas com Deficiência), inscritos no programa CNH MS Social.

A convocação dos candidatos, sendo 24 em primeira chamada e seis em segunda convocação, foi publicada hoje (22) no Diário Oficial do Estado com os locais, datas, horários e documentos que devem ser apresentados.

Em primeira chamada, foram convocados candidatos das regionais de Aquidauana e Corumbá - sendo três de Anastácio, quatro de Aquidauana, dois de Bodoquena, dois de Dois Irmãos do Buriti, um de Miranda, onze de Corumbá e um de Ladário.

O Detran também convocou em segunda chamada, os candidatos que não compareceram no mês de julho para abertura do processo de primeira habilitação, sendo dois em Campo Grande, dois em Paranaíba, um em Cassilândia e um em Costa Rica. Os candidatos que não comparecerem para a abertura do processo, serão desclassificados.

O Programa CNH MS Social concede a Carteira Nacional de Habilitação, de graça, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim todo o processo de habilitação, incluindo o custo com autoescola até o recolhimento das taxas do órgão de trânsito, é custeado pelo Governo do Estado.

