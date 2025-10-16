Menu
Candidatos reprovados no exame prático podem consultar faltas no Meu Detran-MS

Nova ferramenta oferece transparência e auxilia no aprendizado de futuros condutores

16 outubro 2025 - 14h08Carla Andréa

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou uma nova ferramenta no portal de serviços Meu Detran, que permite aos candidatos reprovados no exame prático de direção consultarem as faltas que resultaram na inaptidão.

De acordo com a Gerência de Exames (Gexa), o sistema torna o processo mais ágil e transparente, substituindo o modelo anterior, em que o candidato precisava solicitar o laudo por e-mail ou via ouvidoria.

A burocracia desestimulava muitos participantes, gerando reclamações e insatisfação.

Segundo Lina Zeinab, gerente de Exames do Detran-MS, a mudança foi pensada para atender uma demanda recorrente.

“No final do exame, o examinador informa as faltas, mas, por causa do nervosismo, o candidato às vezes não se lembra e alega que não foi avisado. Agora, ele pode conferir tudo no portal de forma simples e segura”, explica.

A consulta pode ser feita acessando o site e fazendo login com CPF e senha ou via conta Gov.br. Em seguida, basta selecionar as opções “Habilitação” > “Serviços Habilitação” > “Consulta de Exames e Provas” para visualizar as informações.

Além de facilitar o acesso dos candidatos, a ferramenta também apoia o trabalho dos instrutores, que passam a ter mais clareza sobre os erros cometidos pelos alunos.

“Melhora o aprendizado, pois o candidato tem clareza sobre onde errou, e ajuda o instrutor a reforçar os pontos que precisam ser trabalhados nas aulas”, destaca Lina.

