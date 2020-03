Candidatos são convocados para matrícula no Curso de Formação Policial

O Governo do Estado divulgou a convocação de candidatos para realizarem a matricula no Curso de Formação Policial, nesta quinta-feira (5), para funções de Escrivão de Polícia Judiciária e de Investigador de Polícia Judiciária.

Os candidatos relacionados no Grupo 1, 2ª Chamada, deverão comparecer à Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (ACADEPOL/MS), localizada na rua Delegado Osmar de Camargo, s/n, Parque dos Poderes, bloco XV.

A data para a realização da matrícula foi marcada para o dia 6 de março de 2020, às 8h, horário de MS. O edital ainda recomenda que os candidatos cheguem com antecedência mínima de 30 minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões.

Na mesma edição do Diário Oficial do Estado, também foi publicada a aprovação de candidato na prova de aptidão física, em cumprimento à decisão judicial, e a convocação do mesmo para a realização de matricula no Curso de Formação Policial.

Para conferir os editais completos, acesse as páginas 100 a 106, encontradas aqui .

