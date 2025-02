Candidatos tem até quinta-feira para enviar recursos do Concurso do Correios

Os candidatos do concurso dos Correios têm até esta quinta-feira (6) para enviarem os recursos contra o resultado preliminar para o cargo de Analista de Correios de nível superior, que teve o resultado final divulgado na segunda-feira (3).

Foi disponibilizado pela banca IBFC o resultado final na prova objetiva, além do resultado preliminar na prova discursiva e no procedimento de heteroidentificação, para candidatos ao cargo de nível superior.

O prazo para interpor recurso contra o resultado provisório da prova discursiva e resultado do procedimento de heteroidentificação foi aberto na última terça-feira (4), e se encerra às 17h (16h no horário de Mato Grosso do Sul) desta quinta-feira.

A interposição de recurso deve ser feita diretamente pelo site da banca IBFC , que não aceita pedidos de revisão após o prazo limite.

