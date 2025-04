Canonização de Carlo Acutis é adiada após morte do Papa Francisco

O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (21) a suspensão da cerimônia de canonização de Carlo Acutis, o jovem italiano que seria o primeiro santo da geração millennial.

A decisão foi tomada em decorrência da morte do Papa Francisco, ocorrida na madrugada desta segunda-feira, no Vaticano.

A canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, em uma cerimônia na tradicional Praça de São Pedro, e era aguardada com grande expectativa pelos fiéis, especialmente os mais jovens.

Conhecido por sua devoção à Eucaristia e por utilizar a internet para evangelizar, Acutis faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante.

Acutis ganhou notoriedade após criar, aos 11 anos, um site que catalogava milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Desde então, seu testemunho de fé e vida simples passou a atrair milhares de devotos ao redor do mundo. Ele foi beatificado em 2020 e sua canonização seria um marco para a juventude católica.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou o adiamento e informou que a nova data da canonização será definida após o período de luto oficial e a escolha do novo pontífice.

Apesar da suspensão da cerimônia, Bruni destacou que o Jubileu — ou Ano Santo Católico — seguirá conforme o cronograma previamente estabelecido.

