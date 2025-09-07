Menu
Geral

Canonização de Carlo Acutis reuniu mais de 600 fiéis em capela de Campo Grande

A celebração foi realizada às 4h da madrugada deste domingo (7)

07 setembro 2025 - 12h41Brenda Assis
O evento aconteceu na madrugada de hoje

Mais de 600 fiéis se reuniram na Capela do Milagre na madrugada deste domingo (7), em Campo Grande, para acompanhar a canonização do beato Carlo Acutis, proclamada diretamente do Vaticano.

Esse é o primeiro santo Milenium, e o primeiro milagre dele teria sido realizado na Capital sul-mato-grossense, em 2013, quando ele curou um rapaz que estava vivendo em estado vegetativo.

Hoje, o jovem esteve presente ao lado do irmão Ângelo e da avó Solange. A presença da família emocionou a todos os fiéis, que reviveram a história que marcou a cidade e ganhou o mundo.

A emoção tomou conta do espaço no instante em que foi anunciada a santidade de Carlo Acutis.

O Padre Marcelo Tenório comentou o caso, “Foi um momento inesquecível. Quando ouvimos a confirmação da santidade, a emoção tomou conta. É um marco para Campo Grande e para o Brasil.”

A programação segue ao longo do dia na capela em continuidade às homenagens pela santificação.

Unimed 12 de setembro

