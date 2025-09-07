Canonização de Carlo Acutis reuniu mais de 600 fiéis em capela de Campo Grande

Mais de 600 fiéis se reuniram na Capela do Milagre na madrugada deste domingo (7), em Campo Grande, para acompanhar a canonização do beato Carlo Acutis, proclamada diretamente do Vaticano.

Esse é o primeiro santo Milenium, e o primeiro milagre dele teria sido realizado na Capital sul-mato-grossense, em 2013, quando ele curou um rapaz que estava vivendo em estado vegetativo.

Hoje, o jovem esteve presente ao lado do irmão Ângelo e da avó Solange. A presença da família emocionou a todos os fiéis, que reviveram a história que marcou a cidade e ganhou o mundo.

A emoção tomou conta do espaço no instante em que foi anunciada a santidade de Carlo Acutis.

O Padre Marcelo Tenório comentou o caso, “Foi um momento inesquecível. Quando ouvimos a confirmação da santidade, a emoção tomou conta. É um marco para Campo Grande e para o Brasil.”

A programação segue ao longo do dia na capela em continuidade às homenagens pela santificação.

