Canonização de Carlo Acutis será em setembro e emociona fiéis em Campo Grande

O Vaticano confirmou: Carlo Acutis, conhecido como o "santo da internet", será canonizado no dia 7 de setembro, em Roma.

A cerimônia que o elevará aos altares da Igreja Católica tem um significado especial para o Brasil, em especial para Campo Grande, onde ocorreu o milagre que possibilitou sua canonização.

A emoção tomou conta da família do jovem Matheus Vianna, de 15 anos, cuja cura milagrosa foi atribuída à intercessão de Carlo Acutis.

Diagnosticado ainda pequeno com uma malformação grave no sistema digestivo, chamada pâncreas anular, Matheus sofria com vômitos constantes e não tinha solução cirúrgica viável.

A situação mudou após um momento de oração e fé em 2013, quando, aos três anos, tocou uma relíquia de Carlo Acutis durante uma visita à Capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. A partir de então, o menino apresentou uma melhora repentina e começou a se alimentar normalmente, surpreendendo os médicos.

"Estaremos todos reunidos. A família está maravilhada, muito feliz. Esperamos por esse momento com o coração cheio de fé. E a data escolhida, 7 de setembro, tem ainda mais significado por ser o dia da nossa pátria. Será uma celebração dupla", afirmou Solange Vianna, avó de Matheus.

A canonização é recebida com alegria também pela Paróquia São Sebastião, onde atua o padre Marcelo Tenório, vice-postulador da causa de canonização.

A paróquia já está organizando celebrações em honra a Carlo Acutis, reforçando o laço entre o Brasil e o jovem beato italiano, falecido em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

Carlo ficou conhecido por evangelizar por meio da internet e catalogar milagres eucarísticos ao redor do mundo. Agora, será oficialmente reconhecido como santo da Igreja Católica, com uma canonização marcada simbolicamente para o Dia da Independência do Brasil.

