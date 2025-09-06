Canonização de Carlo Acutis tem lançamento da biografia 'Uma jornada de fé e inovação'

Saiba Mais Comportamento Igreja em Campo Grande transmite ao vivo canonização de Carlo Acutis neste domingo

Neste domingo (7), Carlo Acutis será canonizado pela Igreja Católica, tornando-se o primeiro santo millennial da história. Conhecido como o "influenciador de Deus", Acutis usou a internet para divulgar milagres eucarísticos e evangelizar uma nova geração de fiéis.

Durante a semana de canonização, várias atividades em torno do assunto foram realizadas em Campo Grande, onde o evento será transmitido. Sua história agora é contada em detalhes na biografia São Carlo Acutis: uma biografia, lançada pela Editora Latitude.

Escrita pelo autor argentino Jesús María Silveyra, a biografia explora a trajetória de Carlo desde sua infância até sua morte precoce por leucemia aos 15 anos. O livro também destaca os milagres atribuídos a ele, como a cura do menino brasileiro Mateus Vianna, que sofreu de uma doença rara e foi curado após tocar uma relíquia de Acutis durante uma missa em Campo Grande, em 2010.

Além da narrativa de vida, o lançamento inclui frases marcantes de Carlo, orações para pedir sua intercessão e conteúdos inéditos sobre como o “Padroeiro da Internet” impactou o Brasil.

A canonização de Carlo Acutis e o lançamento de sua biografia são momentos emblemáticos de uma jornada de fé, que continua a tocar vidas em todo o mundo.

Ficha técnica:

Título: São Carlo Acutis: uma biografia

Autor: Jesús María Silveyra

Editora: Latitude

Páginas: 176

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon e E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil

Reportar Erro

Saiba Mais Comportamento Igreja em Campo Grande transmite ao vivo canonização de Carlo Acutis neste domingo

Deixe seu Comentário

Leia Também