Menu
Menu Busca sábado, 06 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Canonização de Carlo Acutis tem lançamento da biografia 'Uma jornada de fé e inovação'

A obra explora a trajetória de sua infância até sua morte precoce por leucemia aos 15 anos

06 setembro 2025 - 15h33Sarah Chaves
Autor argentino Jesús María SilveyraAutor argentino Jesús María Silveyra   (Reprodução)

Neste domingo (7), Carlo Acutis será canonizado pela Igreja Católica, tornando-se o primeiro santo millennial da história. Conhecido como o "influenciador de Deus", Acutis usou a internet para divulgar milagres eucarísticos e evangelizar uma nova geração de fiéis.

Durante a semana de canonização, várias atividades em torno do assunto foram realizadas em Campo Grande, onde o evento será transmitido. Sua história agora é contada em detalhes na biografia São Carlo Acutis: uma biografia, lançada pela Editora Latitude.

Escrita pelo autor argentino Jesús María Silveyra, a biografia explora a trajetória de Carlo desde sua infância até sua morte precoce por leucemia aos 15 anos. O livro também destaca os milagres atribuídos a ele, como a cura do menino brasileiro Mateus Vianna, que sofreu de uma doença rara e foi curado após tocar uma relíquia de Acutis durante uma missa em Campo Grande, em 2010.

Além da narrativa de vida, o lançamento inclui frases marcantes de Carlo, orações para pedir sua intercessão e conteúdos inéditos sobre como o “Padroeiro da Internet” impactou o Brasil.

A canonização de Carlo Acutis e o lançamento de sua biografia são momentos emblemáticos de uma jornada de fé, que continua a tocar vidas em todo o mundo.

Ficha técnica:

Título: São Carlo Acutis: uma biografia

Autor: Jesús María Silveyra

Editora: Latitude

Páginas: 176

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon e E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Palácio do Congresso Nacional
Geral
Congresso acelera tramitação da MP da Tarifa Social para evitar perda de validade
Alinhamento dos consultores do Sebrae/MS foi realizado durante a semana com a equipe técnica da Apex Brasil
Geral
Sebrae/MS promove programa de internacionalização para micro e pequenas empresas
Fórum de Campo Grande
Justiça
"Márcio Doidão" é condenado a 16 anos de prisão por assassinar adolescente na Capital
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Comportamento
The Town começa neste fim de semana em São Paulo
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Fim de Semana
Liniker é atração principal do fim de semana na Capital; confira a agenda cultural
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Foto:
Cidade
Temporada Gourmet no Shopping Campo Grande oferece pratos a preços especiais
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Marcelo Bertoni -
Agronegócio
Bertoni alerta que incentivos aos produtores serão reformados devido à mudança do ICMS

Mais Lidas

Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS