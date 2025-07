Cantor Fabiano Menotti sofre acidente de carro a caminho de show no RJ

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, que faz dupla com o irmão César Menotti, sofreu um grave acidente de carro na tarde deste domingo (13), na BR-040, nas proximidades de Juiz de Fora (MG).

Ele seguia viagem de Belo Horizonte para Cordeiro (RJ), onde cumpriria agenda de shows.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no km 771 da rodovia, quando Fabiano tentou desviar de um veículo que reduziu drasticamente a velocidade à sua frente.

Ao manobrar para evitar a colisão, o carro do cantor invadiu a contramão e capotou após bater em outro automóvel, conduzido por um policial militar de folga.

No veículo estavam Fabiano e seu secretário, Heleno, que sofreu um corte na mão e recebeu atendimento no local. Nenhum dos envolvidos precisou ser encaminhado ao hospital.

Apesar do impacto e da destruição total do carro, o cantor saiu ileso. Nas redes sociais, ele descreveu o episódio como um "livramento": "Graças a Deus, apesar de o carro ter acabado, nós estamos muito bem. O Heleno teve um pequeno corte na mão, mas está muito bem. E eu tô zerado, graças a Deus. O rapaz que estava no outro carro também está 100%", disse.

Mesmo após o susto, Fabiano seguiu viagem para cumprir o show programado em Cordeiro no mesmo dia. Durante a apresentação, ele celebrou a oportunidade de estar vivo e agradeceu pelo apoio dos fãs.

"Vim para o show com o coração feliz porque Deus me deu a oportunidade de estar vivo. Eu tinha que estar aqui hoje para comemorar essa vitória que foi passar ileso desse acidente e poder estar no palco fazendo aquilo que a gente ama", afirmou no palco.

