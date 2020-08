Cantor morre atingido por trem durante transmissão ao vivo

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

O cantor e popstar Tavy Pustiu, 29, morreu após seu carro ser atingido em cheio por um trem no último sábado (15), na Romênia.

O momento do acidente foi mostrado durante uma transmissão ao vivo que Tavy fazia em seu perfil no Facebook. O cantor estava no carro junto com a mulher, que dirigia o veículo, enquanto ouvia uma música, fumava e fazia a transmissão ao vivo.

Em determinado momento do vídeo, é possível ver o carro diminuindo a velocidade, o cantor olha para a direita, aparenta ver a composição se aproximando e grita tentando avisar a mulher.

Na sequência, ouve-se um grito acompanhado de um estrondo, após o trem colidir contra o carro. Nesse instante, a transmissão é finalizada.

A mulher do cantor, que não foi identificada, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, no hospital do condado de Prahova. Em vídeo publicado pela população local nas redes sociais, é possível ver os moradores tentando ajudar o casal logo após o acidente.

Segundo o Daily Star, um porta-voz local narrou os detalhes do ocorrido. "Como resultado de uma colisão entre um trem e um carro na passagem de nível, um homem de 29 anos que era o passageiro na frente do carro foi declarado morto e uma mulher que era a motorista ficou ferida."

De acordo com a polícia, foi difícil retirar os destroços do carro debaixo da composição.

