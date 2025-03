Cantor Rafa Diniz morre afogado no Rio SÃ£o Francisco

O cantor Rafa Diniz, de 23 anos, faleceu na sexta-feira (21), após se afogar no Rio São Francisco, na região da Ilha do Fogo, entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

O artista, natural de Petrolina, estava na área para estudar o cenário para a gravação do seu novo EP visual "Resenha na Ilha", que estava previsto para acontecer neste domingo (23). Ele pulou no rio para nadar, mas acabou se afogando.

Rafa Diniz, que se dedicava à carreira musical há três anos, era um dos artistas promissores do gênero arrocha e já havia lançado sete discos.

Entre seus maiores sucessos estão "E Agora Sonho Meu" (2025), "Aliança" (2025), "Plantão no Boteco" (2024) e "Mulher Segura" (2023). Seu último post nas redes sociais foi uma promoção do "Resenha na Ilha", seu novo projeto.

O cantor deixa esposa e duas filhas. O sepultamento acontecerá no domingo (23), no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.

