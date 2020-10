Cantor sertanejo Edson realiza show em cobertura de escritório da Capital

O cantor sertanejo Edson participou na noite desta quinta-feira (22) da inauguração de um escritório de advocacia, que ocorreu no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Edson que consolidou sua carreira ao lado do irmão Hudson, apareceu sozinho no evento que foi realizado em uma cobertura do prédio, que fica localizado na Rua Goiás.

O artista subiuao palco para cantar alguns dos sucessos da dupla. Com violão na mão, Edson cantou clássicos de sua tragetória na música.

Sertanejo faz show em cobertura da Capital pic.twitter.com/zZIkTwyS09 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 23, 2020

