Cantor sertanejo regata cadelinha ferida em rodovia de MS

Alex interrompeu viagem a caminho de show em Brasilândia para salvar animal abandonado

15 novembro 2025 - 09h13Sarah Chaves

O cantor Alex Stella, da dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex, protagonizou um gesto caridoso  ao resgatar uma cadelinha gravemente ferida às margens de uma rodovia em Brasilândia, em Mato Grosso do Sul onde se apresentou nesta semana.

A caminho do show, o artista avistou o animal jogado em um canto da estrada enquanto estava na cabine do ônibus e ele pediu ao motorista que retornasse.

Ao descer acionou um hospital veterinário em Presidente Prudente (SP), cidade mais próxima com plantão disponível. Após o show, o cantor recebeu apoio da esposa, Thaina Paloschi para levar a cadelinha com segurança.

Veterinários parceiros do artista também foram avisados e estão oferecendo suporte para a recuperação da nova companheira, que já está recebendo cuidados intensivos. Em suas redes sociais, Alex prometeu acompanhar de perto o processo de transformação e garantiu: “Vocês vão ver essa cadela ficar linda!”.

