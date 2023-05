Cãominhada acontece hoje no Parque dos Poderes

Acontece neste domingo (21) a 1ª Cãominhada do bem-estar animal no Parque dos Poderes, com espaço saúde pet com vacinação contra raiva, microchipagem e testagem para Leishmaniose, além de Espaço Kids e sorteio de brindes.

Visando conscientizar os moradores da Capital contra os maus tratos a animais e atenção no trânsito, o projeto faz parte da Campanha Maio Amarelo e é realizado pela Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal, ligada a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

Caso o participante queira ajudar quem precisa, o evento contará com ponto de arrecadação de ração, que será doado para protetoras das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e casas de abrigo de animais.

Além disso, o Instituto De Proteção Ambiental De Mato Grosso Do Sul (IDPAMS), está realizando uma feira de adoção responsável de cães e gatos, adultos e filhotes.

Já para quem quiser levar um mino para o seu bichinho, ou somente uma lembrança da Cãominhada, um stand com artesanatos e acessórios pet também está no local.

Outro destaque do dia será a apresentação do Projeto Social “Cão Herói, Cão Amigo”, que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado desenvolve desde 2012 e conta com dezenas de cachorros treinados para ajudar idosos, crianças autistas, entre outros.

“É comprovado cientificamente que a presença dos cães em intervenções, auxiliam na melhora da saúde física, emocional e cognitiva, além de serem mediadores nos processos educativos pedagógicos e no bem-estar dos assistidos”, explicou Fábio, tenente-coronel dos Bombeiros.

Para quem quiser participar, o evento teve início às 08h, logo em frente à Governadoria, no Parque dos Poderes.

