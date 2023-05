"Cãominhada" em defesa dos direitos dos animais será no domingo

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A 1ª Cãominhada do bem-estar animal promovida pela Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal ocorre neste domingo (21), oportunidade em que os donos e seus pets realizarão uma caminhada em prol da defesa dos direitos dos animais.

O evento é voltado aos cachorros, que também serão beneficiados em um espaço saúde pet com vacinação contra raiva, microchipagem e testagem para Leishmaniose.

No local haverá um ponto de arrecadação de ração que depois serão doadas para protetoras das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e casas de abrigo de animais. Além disso, o Instituto De Proteção Ambiental De Mato Grosso Do Sul (IDPAMS), fará uma feira de adoção responsável para aqueles que desejam adotar cães e gatos, adultos e filhotes e também um stand com artesanatos e acessórios pet. Daniela Reis, que representará o IDPAMS, fala sobre a feira de adoção. “É importante mostrar o nosso trabalho em resgatar, reabilitar e colocar para adoção. Esses anjinhos merecem uma família pois passaram por fome, agressões e abandono.”

Será apresentado o Projeto Social “Cão Herói, Cão Amigo” que o Corpo de Bombeiros Militar de MS desenvolve desde 2012, uma ação de Cinoterapia (Intervenção Assistida por Cães) que conta com dezenas de cachorros que ajudam idosos, crianças autistas, entre outros.

A campanha levará diversão para as crianças com mascotes caracterizados, Espaço Kids e sorteio de brindes. A Cãominhada também servirá para apresentar a nova pasta da Assessoria Especial de Defesa e Proteção da Vida Animal (Vida Animal) que tem como principais diretrizes contribuir com o controle populacional, combate a zoonoses, maus-tratos e abandono de animais.

Serviço

Dia: 21/05

Horário: 08h00

Em frente à Governadoria no Parque dos Poderes

