"Transparência fortalece a confiança nas instituições", afirma presidente do IDAMS

Com atuação focada na capacitação e modernização das gestões municipais, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) tem cooperado para a melhoria da transparência e da eficiência nos 79 municípios do estado. A instituição promove cursos, workshops e consultorias que ajudam prefeitos e servidores a implementar boas práticas de governança e controle interno.

"Transparência é mais do que obrigação legal; é essencial para fortalecer a confiança da população nas instituições", afirma João Paulo Lacerda, presidente do IDAMS. Ele destaca que o instituto oferece ferramentas práticas para que os gestores públicos possam administrar com responsabilidade e eficiência.

Entre as iniciativas apoiadas pelo IDAMS estão a criação de sistemas internos de fiscalização, a modernização da prestação de contas e a utilização de tecnologias para melhorar o acesso da população às informações públicas. O trabalho também incentiva o diálogo direto entre administrações e sociedade, aumentando a participação cidadã e o controle social.

Segundo Lacerda, muitos municípios já mostram avanços concretos com a adoção das práticas propostas. "Nosso objetivo é apoiar a modernização constante da gestão pública, tornando os municípios mais eficientes, transparentes e próximos de seus cidadãos", conclui.

