Cinquentenária, capela do São Julião tem programação mensal aos visitantes

Utilizando a acústica e o espaço construído em tijolo cerâmico e vitrais coloridos, que remetem a uma tenda, a Capela Santa Isabel da Hungria do Hospital São Julião, celebra seu cinquentenário de inauguração com programação mensal especial.

A data é comemorada oficialmente dia 1° de julho, mas para aproveitar o cinquentenário do lugar que foi inaugurado em 1973, todo final do mês, começando por março até julho, haverá uma apresentação musical.

Neste dia 27 abril, está programada a apresentação, com a Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos e a Comunidade Santa Isabel da Hungria, do Grupo de Câmara da Orquestra Sinfônica, sob a regência do maestro Rodrigo Faleiros.

“A escolha da música instrumental e do canto coral foi feita por ser uma Capela, com uma boa acústica que agrega a esse gênero de música. É também uma forma de ocupar esse espaço para trazer essa música para o hospital, funcionários e convidados".

De acordo com o Frei Aluísio Alves Pereira Júnior, capelão hospitalar, responsável pela capelania do Hospital São Julião, o evento é uma oportunidade de mostrar o lugar, que passou por reforma no ano passado, para a população.

Ele ressalta o ambiente aconchegante e relembra a importância histórica da capela. “Ela foi inaugurada em 1° de julho de 1973, pelo frade franciscano alemão Frei Hermano Hartmann, capelão do hospital por muitos anos. Ele construiu o local com a ajuda de benfeitores alemães”.

Ainda conforme o sacerdote, o objetivo é continuar com os corais e eventos, na última sexta-feira de cada mês, até o dia 17 de novembro, quando é celebrado o dia da padroeira Santa Isabel da Hungria.



Para o final de maio, está previsto o Quarteto Toccata, de violões, os Cantores da Esperança, grupo vocal masculino, e a participação especial de Frei Ronair Simão de Barros, frade da comunidade franciscana que mora no São Julião. Essa programação é aberta ao público da comunidade do hospital e convidados.

Capela

A capela é um marco do Hospital São Julião e uma das obras do arquiteto Jurandir Nogueira, responsável pelas linhas arquitetônicas do Centro Cirúrgico Francesco Caniato, da Escola Estadual Padre Franco Delpiano e do Centro de Convenções Dr. Günter Hans.

A edificação conta com um campanário e cenas da Via Sacra ao redor da pequena igreja, que recebeu a visita do Papa João Paulo II, em 1991.

As missas ocorrem no local, de terça a sexta-feira, às 11h30, e aos domingos, pontualmente às 8h30, abertas ao público com a chamada do toque do sino na área externa.

Visita do Papa João Paulo II, em 1991

