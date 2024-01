Capital abre inscrições para cursos de design de sobrancelha, oratória e outros

Jovens, a partir dos 15 anos, já podem fazer suas inscrições para os cursos gratuitos, oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude. No período vespertino, as vagas são para os cursos de Dicção e Oratória e Design de Sobrancelha e para o período noturno, as vagas são para os cursos de Logística e Auxiliar Administrativo.

“No curso de Design de Sobrancelha, os alunos aprendem sobre Mapeamento Facial, Aplicação de Henna, Marcação da Linha, Técnica de Remoção de Pelos e Higienização de pele. O curso é voltado para quem nunca trabalhou na área ou quem já trabalha e pretende se aperfeiçoar”, explica a designer, Jéssica Lana. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Com exceção do curso de Design de Sobrancelha, que acontece na Unicesumar.

Serviço

Dicção e Oratória (15 a 19 de janeiro)

Das 13h30 às 17h30;

Logística (15 a 19 de janeiro)

Das 18h30 às 21h30;

Auxiliar Administrativo (15 a 19 de janeiro)

Das 18h30 às 21h30;

Design de Sobrancelha (15 a 17 de janeiro)

Das 13h30 às 17h30;



Endereço: Rua Euclides da Cunha, 1216. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

