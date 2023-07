Capital abre processo seletivo para agentes sociais de esporte e lazer

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição n. 7.128 desta quinta-feira (20), do Diogrande (Diário Oficial), o Edital n. 15/2023-01, referente a realização de Processo Seletivo Simplificado para seleção de Agente Social de Esporte e Lazer para formação de CR (Cadastro de Reserva), com o objetivo de promover a recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), desempenhando funções específicas no Programa “Movimenta Campo Grande”.

As inscrições poderão ser realizadas nos dias 27 e 28 deste mês, presencialmente, no horário das 8h às 10h30 e das 13h30 às 17h, na sede da Fundação, localizada na Av. Doutor Paulo Machado, 663.

A seleção envolverá as seguintes etapas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão: inscrição e entrega de documentos (presencial) e prova de títulos (qualificação e experiência profissional).

Entre as atribuições do Agente Social, caberá: planejar, organizar e executar atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, de acordo com a necessidade dos programas e projetos, e orientação da coordenação de esporte e lazer ou setorial.

Outras funções serão de planejar, juntamente com o coordenador de esporte e lazer e coordenador setorial, o processo de estruturação das atividades (adequação do espaço físico, captação de participantes, organização dos materiais esportivos, fichas de inscrição, folhas de frequência, preenchimento de relatórios mensais, entre outras, a fim de garantir o atendimento adequado às atividades propostas.

Os Agentes irão planejar semanalmente as atividades a serem realizadas, levando em consideração as diretrizes dos programas e projetos; Monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas, mantendo suas atuações padronizadas, harmônicas e coerentes com as diretrizes estabelecidas; Acompanhar os participantes nas oficinas, efetuando as inscrições e os controles de frequência.

As modalidades previstas no edital para este processo seletivo, são: atletismo, fitdance, futebol, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica ritmos, pilates, voleibol e zumba. O valor do salário será de 2.400 reais, por 30h aulas.

Inscrição

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a ficha preenchida pelo próprio candidato e o Curriculum Vitae, conforme modelos disponíveis para download no site ou na Funesp, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos, presente Edital.

O edital sobre o processo seletivo encontra-se na edição do Diogrande de hoje, a partir da página 29.

