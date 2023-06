Capital está com 300 vagas para curso profissionalizantes em cinco áreas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, oferece 300 vagas em cursos profissionalizantes de cinco áreas diferentes, para a próxima semana. As matrículas podem ser feitas diretamente na sede da Sejuv ou pelo telefone (67) 99287-2008.

Foram abertas turmas para o matutino, das 8h às 11h30, para as capacitações profissionais de “Gestor de Tráfego” e de “Espanhol-Módulo II”. Já para o vespertino, entre as 13h30 e 17h, a oportunidade é para o curso de “Educação Financeira”, enquanto no período noturno, das 18h30 às 21h30, as opções de estudo são para “Empreendedorismo”, ou a turma de “Vendas pelo Whatsapp”.

As qualificações terão início nesta segunda-feira (26), e se encerram na próxima sexta-feira (30), com exceção do curso de “Gestor de Tráfego”, que termina na quarta-feira (28).

Todos os cursos da próxima semana terão carga horário de 20 horas/aula. Os treinamentos profissionais da Sejuv oferecem certificação e são ministrados por voluntários selecionados pela Secretaria, que hoje mantém em seu cadastro cerca de 120 líderes de empresas e nichos da economia que são parceiros nesses projetos.

Informações sobre o cronograma de cursos e o Programa “Levanta Juventude”, que engloba 20 propostas de capacitação presencial, além de ação itinerante de imersão voltada exclusivamente para alunos de Ensino Médio, podem ser obtidas pelas redes sociais da Sejuv, que mantém o perfil @sejuvcg no Instagram.

