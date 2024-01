Capital faz 'mutirão' de combate à dengue nos bairros

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), deu início nesta semana a um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. O bairro está entre os que apresentam maior índice de infestação predial, conforme levantamento divulgado neste mês pela CCEV (Coordenadoria de Vetores).

Os agentes estão vistoriando casas e comércios do bairro, orientando os moradores sobre as medidas de prevenção e combate ao Aedes e realizando o chamado trabalho de manejo, que consiste no recolhimento de materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito, identificação e eliminação de focos.

Nesta sexta-feira (26), será realizada uma blitz educativa na entrada do bairro, a fim de sensibilizar a população sobre a importância dos cuidados para evitar o aumento das doenças transmitidas pelo mosquito.

Os agentes estarão posicionados, a partir de 8h, na Rua Manoel de Oliveira Gomes, em frente ao posto de combustíveis. A mobilização conta com o apoio da Associação de Moradores do Bairro Maria Aparecida Pedrossian e da USF (Unidade de Saúde da Família) MAPE.

Ações permanentes

Desde novembro do ano passado, as equipes da secretaria vêm intensificando as medidas de prevenção e controle do vetor da dengue previstas no Plano de Contingência Municipal, que estabelece metas para conter uma possível epidemia de arboviroses, além de estabelecer diretrizes quanto à assistência e organização de fluxo. As diretrizes foram publicadas no último mês, prevendo estratégias a serem executadas até 2025 para evitar o aumento no número de casos.

Paralelamente ao chamado trabalho de manejo, que consiste na vistoria de imóveis, recolhimento de materiais inservíveis e eliminação de focos, a Sesau também tem reforçado as ações educativas e de mobilização social nas sete regiões urbanas, distritos e assentamentos (Zona Rural) de Campo Grande, para orientar a população sobre as medidas para a prevenção às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Tais iniciativas também são reforçadas na Atenção Primária, por meio das unidades básicas e de saúde da família, e nas escolas em período letivo.

