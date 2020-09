Capital perde Pierre Adri

O editor da Revista Destaque e comentarista político, Pierre Adri, veio a óbito aos 73 anos, na manhã desta terça-feira (29), no Centro de Terapia Intensivo (CTI) da Unimed em Campo Grande.

A internação de Pierre foi devido a complicações no sistema cardiorrespiratório ocasionado pela diabetes. Ele ficou em estado grave e não resistiu.

Em suas redes sociais, o deputado federal Fábio Trad, postou uma fotografia e lamentou a morte do amigo e relembrou os anos que assou ao lado dele. “O tempo não tem tempo para parar. Hoje, meu querido Tio Pierre Adri partiu para a eternidade. E assim, vamos colecionando dores e saudades. Obrigado, Tio Pierre! Seu exemplo é a nossa inspiração! Força e fé”, escreveu.

Ainda não há informação sobre velório e sepultamento.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), expressou “extremo pesar” com a notícia da morte de Pierre.

O Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche também prestou condolências aos familiares e amigos. “Um dos símbolos da advocacia nas décadas de 70 e 80, além de profissional exemplar no jornalismo esportivo em Mato Grosso do Sul”.

Vida

Doutor Pierre Adri tinha 49 anos de advocacia. Foi jornalista, radialista e escritor. Conhecido pela trajetória no meio esportivo, foi o primeiro Presidente do Conselho Regional de Desportos, da Associação dos Cronistas Esportivos (Acems) e da Federação de Basquetball de Mato Grosso do Sul.

Pierre deixa esposa, Mirna Sandra Di Giácomo Adri, e quatro filhos, Milena, Rejane, Marcelo e Reginaldo.

