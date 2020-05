Capital perdeu R$ 30 milhões de arrecadação em abril

Durante live da Câmara Municipal de Campo Grande no Facebook o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto falou sobre as dificuldades da prefeitura em fechar contas devido a redução de arrecadação de vários tributos.

Segundo o secretário foi identificado na folha da prefeitura da capital a redução de arrecadação de tributos, apesar do retorno gradativo dos comércios. "Com a economia andando pela metade, teve redução de 32% do ICMS, teve redução do IPTU e vários outros, perdemos um total de 30 milhões se comparado ao abril de 2019, com abril de 2020, nos leva a prever a queda de R$ 150 milhões no ano".

Pedrossian informou que a queda na arrecadação esperada para 2020 interfere diretamente no fechamento de contas da prefeitura. “É um valor muito significativo, temos sérias dificuldades, porque já havíamos de um déficit de 12 milhões mensais, o que não era ruim se comparado a 2017”, concluiu Neto.

O secretário explicou que as finanças do mês de março não foram abaladas, porque antes do decreto de pandemia, havia recebido arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU ) e Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISS ). “Não tivemos crescimento, mas não caiu”.

