Capital pode ter 100% de esgoto em 2029

Com 85% de cobertura da rede de esgoto, Campo Grande pode se tornar a primeira capital a ter a universalização do sistema até 2029. Declaração foi feita nesta quarta-feira (2), pelo diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, antecipando em quatro anos o prazo estabelecido pelo Marco Federal.

Édison Carlos, presidente da AEGEA

O presidente do Instituto AEGEA de Saneamento, Édison Carlos, visitou a sede da companhia em Campo Grande, e destacou que o Novo Marco do Saneamento, prevê que até 2033 o Brasil tenha 99% de cobertura de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto, o que pode se tornar realidade em Campo Grande bem antes do prazo. "Ter um trabalho bem feito como aqui em Mato Grosso do Sul é motivo de muita alegria, principalmente junto a Ambiental MS Pantanal e Águas Guariroba".

Édison destacou que a Águas Guariroba é a concessão mais antiga da AEGEA. "A Aegea só é grande hoje porque deu certo com a Águas Guariroba que criou o caminho para nós e hoje atendemos quase 500 cidades e mais de 30 milhões de brasileiros, começou aqui", frisou.

Édison comentou que mesmo o Brasil estando entre as 15 maiores economias do mundo, o país ainda não conseguiu levar saneamento básico a todos. Atualmente, existem 35 milhões de brasileiros sem água tratada.

De acordo com Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba, a Capital sul-mato-grossense vai na contramão da realidade do Brasil. Campo Grande passa por um momento muito bom de investimentos na cidade, na área de saneamento, sendo esse o maior programa anual de investimentos no setor.

A cidade tem a meta de fazer mais de 150 km de rede de esgoto em 2023. "Já tem um farol dizendo que nós vamos a 160/165 quilômetros só neste ano. Vamos incluir mais de 30 mil pessoas na base de esgoto", comentou. "Temos 85% da cidade com rede de esgoto e 100% com rede de água e nossa meta atual é que até 2029 vamos ter universalizado o sistema de esgoto também", Themis destaca que de janeiro até agora, dos 150km de rede de esgoto que pretendiam fazer, 110km já foram concluídos, no que ele aponta como maior investimento dos últimos 20 anos.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, reforça o compromisso da cidade com a universalização. "Dentro do Brasil a gente é destaque, temos mais de 95% de cobertura de água e mais de 60% de cobertura de esgoto, a nível Brasil isso já é acima da média", finalizou.





