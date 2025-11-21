Menu
Geral

Capital recebe etapa final do Campeonato Estadual e Grand Prix de Hipismo neste fim de semana

De 21 a 23 de novembro o Centro Hípico Letícia Brito vai reunir mais de 300 conjuntos

21 novembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Com entrada gratuita, o evento começa sempre às 8h e oferece estrutura completa ao público   (Foto: Divulgação )

Campo Grande se prepara para viver um dos momentos mais marcantes do hipismo sul-mato-grossense. De 21 a 23 de novembro, o Centro Hípico Letícia Brito (CHLB) será o palco da 8ª Etapa do Campeonato de Salto Estadual (CSE) e do Grand Prix do Hipismo 2025, eventos organizados pela Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo (FSMH).

A grande final chega com números expressivos: mais de 300 conjuntos inscritos para os dois primeiros dias de competição, reunindo atletas de diversas faixas etárias vindos de Campo Grande e de municípios como Maracaju, Amambai, Dourados e Ponta Porã. Com entrada gratuita, o evento começa sempre às 8h e oferece estrutura completa ao público, incluindo praça de alimentação e programação até o final da tarde.

O protagonismo feminino chama atenção, com mais de 90% do total de competidores formado por amazonas, consolidando a força das mulheres no esporte.

As provas variam de 40 cm a 1,40 m e incluem a tradicional categoria Xizinho, que emociona o público ao apresentar crianças muito pequenas dando seus primeiros passos, muitas vezes literalmente, no hipismo, desenvolvendo confiança e sensibilidade ao lado dos cavalos.

O domingo promete clima de decisão com as provas especiais do Grand Prix, incluindo o GP Escolas e o Mini GP, que juntos distribuirão mais de R$ 26 mil em premiações para atletas e também para tratadores. Segundo o presidente da FSMH, Rafael Mendes, a iniciativa valoriza não apenas a performance dos competidores, mas também o trabalho dos profissionais que atuam nos bastidores.

A final coroa um ano de avanços, crescimento e fortalecimento do hipismo em Mato Grosso do Sul, um esporte de tradição, elegância e forte conexão entre atleta e animal, que vem ganhando cada vez mais adeptos graças à expansão das escolas e ao fácil acesso a aulas mesmo para quem não possui cavalo.

