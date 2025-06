Capital sedia Semana Estadual de Prevenção às Drogas com lançamento da "Missão Caça VAPE"

A abertura oficial da Semana Estadual de Prevenção às Drogas acontece nesta terça-feira (17) às 8h, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O evento contará com um painel com foco no Plano Nacional de Política sobre Drogas (PLANAD) e o lançamento da cartilha “Missão Caça VAPE – Uma Aventura pela Saúde”.

A iniciativa do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CEAD-MS), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), desenvolvida em parceria com a UNIGRAN, contará com painel sobre a prevenção comunitária e as ações integradas de atenção a crianças e adolescentes com foco em saúde mental, com a participação de diversos órgãos públicos e especialistas da área, incluindo o Presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas do Espirito Santo, Carlos Lopes.

Na oportunidade, haverá uma apresentação do professor do Departamento de Saúde Mental, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Dr. Frederico Duarte Garcia, médico psiquiatra que coordenou a pesquisa reconhecida internacionalmente sobre Calixcoca, vacina terapêutica para o tratamento da dependência em cocaína, que também poderá ser utilizada para usuários de crack.

“A prevenção e os cuidados relacionados ao uso de álcool, tabaco e outras drogas — especialmente entre crianças e adolescentes — são desafios fundamentais de saúde pública e responsabilidade conjunta do Estado e da sociedade civil. Por isso, a realização deste evento é essencial para fortalecer esse diálogo e promover ações concreta diante de um tema tão urgente e relevante na atualidade”, destacou a presidente do CEAD-MS, Denise Souza e Silva.

Em alusão à XXVII Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CEAD-MS apresenta como tema “A Política Pública sobre Drogas na Perspectiva da Ciência e Tecnologias, com Base em Evidências”. O cronograma ainda contará com as seguintes atividades:

- 23 de junho (segunda-feira): Realização de uma oficina técnica sobre a cartilha “Missão CaçaVAPE – Uma Aventura pela Saúde”, promovida pelo CEAD/MS e UNIGRAN, com foco educativo na prevenção ao uso de cigarros eletrônicos.

Local: Auditório Dr. Vicente Sarubi CEADMS/Av. Eduardo Elias Zahran nº 743

- 25 de junho (quarta-feira): Oficina temática sobre Justiça Restaurativa como estratégia de prevenção – Cigarro Eletrônico, promovido pela Dra. Raquel Domingues do Amaral, Juíza Federal CEJURE-MS/ Unigran

Local: Av. Fabio Zahran, n. 520 – Instituto Mirim

- 26 de junho (quinta-feira): Painel sobre o protagonismo juvenil na prevenção, com participação da UFGD e representantes do município de Dourados/MS.

Local: Rua João Rosa Góes n° 1761 Vila Progresso Dourados/MS

