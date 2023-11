Capital terá primeiro encontro de metrologia do Estado

Acontece nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), no auditório da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral (Assomasul) em Campo Grande, o 1º Encontro Jurídico da Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS).

A Agência Estadual de Metrologia é o braço executivo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) em todo o país, e o encontro dessa semana tem como objetivo integrar e esclarecer rotinas para toda a estrutura jurídica do INMETRO.

Será realizada articulação, participação, compartilhamento das decisões e repasse de informações técnicas, para que haja garantia de qualidade e transparência, além de uniformizar e padronizar os procedimentos junto à Procuradoria Federal do INMETRO.

Esse encontro ocorria anualmente até 2017, e o evento em território sul-mato-grossense marca o retorno do mesmo.

Participarão do encontro Marcos Henrique Derzi Wasilewski, presidente da AEM/MS; a Procuradora Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, que representará o executivo sul-mato-grossense durante o evento; a Procuradora-Chefe da procuradoria federal junto ao Inmetro, Maíra Cauhi Wanderley; o deputado Coronel David, representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS); e o prefeito de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, o presidente da Assomasul.

