Capital terÃ¡ 1º Encontro com Gestantes de 2025

Futuras mamães, papais e cuidadores poderão participar gratuitamente do 1º Encontro com Gestantes de 2025, que acontece nos dias 12, 13, 14 e 15 de março, sempre às 19h, no Auditório Maria da Guia Fernandes (sede da Unimed Campo Grande), com acesso pelo estacionamento da Rua da Paz nº 898 – Jardim dos Estados.

Evento contará com a participação de profissionais especializados para compartilhar orientações sobre os cuidados com a gestação, o parto e os primeiros momentos do bebê.

Nesta edição, a inscrição será solidária: cada participante poderá contribuir trazendo um pacote de fraldas tamanho RN ou P (marca à escolha).



As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: http://unimed.me/051/encontro



Programação

Dia 12/3 (quarta-feira)

-19h - Definindo a via de parto – Dra. Vanessa Chaves - médica ginecologista e obstetra

-20h - Analgesia e anestesia no parto – Dra. Helena Sodré - médica anestesiologista



Dia13/3 (quinta-feira)

-19h - Recepção do recém-nascido e os primeiros dias de vida – Dr. Alberto Jorge Félix - médico pediatra

-20h - Primeiros socorros em bebês - equipe SOS Unimed



Dia 14/3 (sexta-feira)

19h - Amamentação – Enfermeira Suzana Bahmad - consultora em amamentação

20h – Cuidados com o bebê - Enfermeira Suzana Bahmad - consultora em amamentação





