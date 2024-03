Nesta terça-feira (19), Campo Grande, será palco de um importante evento jurídico. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcarão presença na aula inaugural do Curso de Extensão em Direito Eleitoral, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local.

O evento, intitulado "Eleições Municipais 2024: desafios e perspectivas", acontecerá às 19h no auditório da OAB/MS, situado na Av. Mato Grosso, 4700. Destacando-se como palestrantes, estarão os ex-ministros do TSE, Dr. Carlos Bastide Horbach e Dr. Sérgio Silveira Banhos, além do ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MS, Dr. Daniel Castro.

A mediação do debate ficará a cargo da Dra. Letícia Arrais, também membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MS.

Os interessados em participar deste evento podem se inscrever gratuitamente através do site eventos.esams.org.br .

