Capital terá Mercado de Pulgas

O projeto de autoria do vereador Otávio Trad que institui na Capital, o Mercado de Pulgas foi sancionado pela prefeita Adriane Lopes nesta quarta-feira (6).



Conforme a Lei, o Mercado de Pulgas será realizado no primeiro domingo de cada mês, consistindo na exploração comercial, de exposição ou troca de objetos usados, artigos colecionáveis, artesanatos, móveis, peças raras e antiguidades em geral.

A Lei ainda será regulamentada para definir local em que o Mercado de Pulgas será realizado, horário, como poderá ocorrer as vendas e demais limitações.



