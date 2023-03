Capital terÃ¡ oficina de Kokedamas no Dia Internacional da Mulher

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

No dia em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira (8), a Funtrab disponibiliza uma oficina para que as mulheres possam empreender por meio de uma técnica japonesa no cultivo de plantas.

A oficina de Kokedamas será às 14 horas, na sede da Funtrab da Capital, a Casa do Trabalhador. A Funtrab é vinculada à Semadesc (Secretaria e Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Kokedama é uma técnica japonesa de arranjos suspensos, que consiste em uma planta envolvida em uma bola de musgo, pois koke significa "musgo", e dama "bola", um formato para levitar, por isso deve ser pendurado em ambientes internos, esse formato de arranjo floral atravessa séculos e tem aceitação no mercado, o que facilita a comercialização.

A oficina será ministrada pela especialista em Kokedamas, Mary Souza, com um currículo extenso, além dessa técnica, também ensina como cultivar orquídeas e outras técnicas. "Essa é uma possibilidade para mulheres que buscam empreender, ter uma renda extra, pois essas plantas podem ser vendidas, além de possibilitar uma forma de cultivar vida, o arranjo feito da maneira correta sempre floresce. Ensinar é para mim é muito gratificante, uma forma de ajudar outras mulheres a buscarem oportunidades de crescimento", conclui Mary.

As interessadas podem comparecer na Funtrab, às 14h, na rua 13 de Maio, 2.773, no Centro - entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino.

