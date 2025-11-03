Caravana da Castração chega a Dourados para atender 1,6 mil animais

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc, iniciou nesta segunda-feira (3) mais uma etapa da Caravana da Castração, agora em Dourados, segunda maior cidade do Estado. Serão 1,6 mil cães e gatos castrados e microchipados gratuitamente, em unidade móvel instalada no estádio Douradão.

O atendimento é feito por 10 profissionais e inclui medicação e roupa pós-cirúrgica. O programa já passou por 32 municípios e contabiliza mais de 11,8 mil animais atendidos em Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a procura superou as expectativas: 5,6 mil inscrições foram registradas para as 1.600 vagas disponíveis.

Segundo o superintendente de Políticas Integradas de Proteção Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, a iniciativa contribui para o controle populacional de cães e gatos, redução do abandono e de zoonoses, como a leishmaniose, além de promover identificação e segurança dos tutores por meio da microchipagem.

“Isso prova que a gente está no caminho certo! É um projeto que vai tratar o animal, mas ele fala de saúde pública. Em cada município que nós vamos, encontramos pessoas com histórias diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: eu quero castrar”, afirmou, ao citar os benefícios do serviço.

Sobre a Caravana

Com a meta de alcançar mais de 20 mil castrações em todo o Mato Grosso do Sul, a Caravana da Castração atua no controle populacional responsável de cães e gatos, com impacto direto na saúde pública e na prevenção de zoonoses. O projeto inclui ações educativas, cadastro digital e microchipagem para garantir rastreabilidade dos animais atendidos.

Nas cidades sem clínica veterinária, ao Governo de MS disponibiliza um CTI móvel para emergências, garantindo segurança no pós-operatório. Já os municípios contemplados assumem o compromisso de implementar, em até um ano, um calendário local de ações de conscientização sobre o bem-estar animal, contrapartida essencial para acesso à Caravana.

